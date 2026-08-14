Çayeli'de sağanak sonrası mahsur kalan 2 kardeş kurtarıldı

Rize'nin Çayeli ilçesinde sağanak sonrası evlerinde mahsur kalan 2 kardeş ekiplerce tahliye edilerek güvenli bölgeye ulaştırıldı.

Kentte sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Çayeli ilçesine bağlı Şairler Mahallesi'nde sağanak sonrası evlerine giden toprak yolda kopmalar meydana gelmesi nedeniyle 2 kardeş mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye giden Çayeli Belediyesi itfaiye ekipleri, kardeşleri evden tahliye ederek güvenli bölgeye ulaştırdı.

Öte yandan ilçede bazı mahalle yollarında da ufak çaplı heyelanlar meydana geldi.

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, AA muhabirine, sağanak sonrası oluşabilecek olumsuzluklara yerinde müdahale etmek üzere tüm ekiplerin sahada olduğunu söyledi.

Çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini aktaran Çiftçi, "Heyelan nedeniyle kapalı olan mahalle yollarımızda temizlik çalışmalarımız, tıkalı olan menfez ve altyapı hatlarımızda açma işlemlerimiz devam ediyor. Çalışmalarımız kontrollü ve planlı olarak ekiplerimizin koordinesinde aralıksız sürüyor." dedi.

Kaynak: AA