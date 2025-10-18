Haberler

Rize'de Ruhsatsız Yapılar Yıkımına Devam Ediliyor

Rize'de Ruhsatsız Yapılar Yıkımına Devam Ediliyor
Güncelleme:
Rize'de dere yatağına inşa edilen ruhsatsız yapıların yıkımına başlandı. Ardeşen ve Çamlıhemşin ilçelerinde toplam 58 yapının kaldırıldığı bildirildi. Yıkımlar, bölgedeki taşkın riskini azaltma ve doğal güzellikleri koruma amacıyla sürdürülüyor.

RİZE'de dere yatağına yapıldığı tespit edilen ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapılar yıkılıyor. Rize Valiliğince yapılan yazılı açıklamada, 2024 yılı Mayıs ayında başlatılan uygulamalar kapsamında bugüne kadar toplam 58 yapı bölgeden kaldırılmıştır" denildi.

Rize Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada Ardeşen ve Çamlıhemşin ilçe sınırları içerisinde yer alan Fırtına Vadisi'nde izinsiz ve taşkın riski altındaki yapıların kaldırılmasına yönelik başlatılan denetimler sonucunda dere yatağı üzerinde veya çevresinde yıkım kararı alınan 58 yapının kaldırıldığı belirtildi. Fırtına vadisinde başlatılan yıkımların kent genelinde süreceği bilgisine yer verilen açıklamada, "Ardeşen ve Çamlıhemşin ilçe sınırları içerisinde yer alan Fırtına Vadisi'nde izinsiz ve taşkın riski altındaki yapıların kaldırılmasına yönelik çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir. Yapılan denetimler sonucunda dere yatağı üzerinde veya çevresinde risk teşkil eden tüm yapılar tespit edilerek kayıt altına alınmıştır. Fırtına Vadisi'nde başlatılan bu örnek uygulama, Rize'nin tüm vadilerinde ve turizm alanlarında aynı kararlılıkla devam edecektir. Amacımız; bölgenin doğal güzelliklerini korumak, taşkın riskini en aza indirmek ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamaktır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
