Rize'de Otomobil Sürücüsünü Yaralayan Zanlı Gözaltına Alındı
Rize'nin Güneysu ilçesinde bir tartışma sonucu otomobil sürücüsü Lütfullah S.'yi silahla yaralayan Hüseyin K., otomobili ateşe vererek olay yerinden kaçmaya çalıştı. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Rize'nin Güneysu ilçesinde, birlikte seyahat ettiği otomobil sürücüsünü silahla yaraladıktan sonra aracı ateşe veren zanlı gözaltına alındı.
Rize'den Güneysu istikametine seyreden 53 RT 188 plakalı otomobil sürücüsü Lütfullah S. ile araçta bulunan Hüseyin K. arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Hüseyin K, sürücü Lütfullah S.'yi tabancayla yaraladıktan sonra otomobili ateşe verdi.
İhbar üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Rize Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürülen otomobilde hasar oluştu.
Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.