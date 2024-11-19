Üye Girişi
Haberler

Rize'de Otomobil Sürücüsünü Yaralayan Zanlı Gözaltına Alındı

Rize'de Otomobil Sürücüsünü Yaralayan Zanlı Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'nin Güneysu ilçesinde bir tartışma sonucu otomobil sürücüsü Lütfullah S.'yi silahla yaralayan Hüseyin K., otomobili ateşe vererek olay yerinden kaçmaya çalıştı. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Rize'nin Güneysu ilçesinde, birlikte seyahat ettiği otomobil sürücüsünü silahla yaraladıktan sonra aracı ateşe veren zanlı gözaltına alındı.

Rize'den Güneysu istikametine seyreden 53 RT 188 plakalı otomobil sürücüsü Lütfullah S. ile araçta bulunan Hüseyin K. arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Hüseyin K, sürücü Lütfullah S.'yi tabancayla yaraladıktan sonra otomobili ateşe verdi.

İhbar üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Rize Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürülen otomobilde hasar oluştu.

Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / İdris Pehlivan - Güncel
Kurtlar Vadisi repliği dikkat çekmişti! Fırat Sarı'yı CİMER'e ilk şikayet eden kişi olduğu ortaya çıktı

Fırat Sarı'yı CİMER'e ilk şikayet eden kişi olduğu ortaya çıktı

 Şafak Hastanesinin sahibinden 16 bin yanlış ameliyat için skandal sözler

Şafak Hastanesinin sahibi konuştu! 16 bin yanlış ameliyat için skandal sözler

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'in nükleer doktrini onaylamasıyla ilgili ilk yorum: NATO değerlendirmeli

Erdoğan'dan Putin'in nükleer doktrini onaylamasıyla ilgili ilk yorum geldi
Rusya-Ukrayna savaşını tırmandıracak bir açıklama da Zelenskiy'den: Hepsini kullanacağız

Rusya 'Karşılık vereceğiz' diye tehdit etmişti! Zelenskiy'den krizi tırmandıracak yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 20 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 20 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 20 Kasım Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 20 Kasım 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 20 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 2026 Dünya Kupası kurası ne zaman çekilecek? Galler İzlanda maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Galler İzlanda golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Türkiye elendi mi, 2. olunca ne oluyor? Karadağ Türkiye maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Karadağ Türkiye golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Türkiye Uluslar Ligi puan durumu CANLI TAKİP! Uluslar Ligi Türkiye centilmenlik puanı kaç, Türkiye - Galler sarı kart sayıları kaç? Çekya Gürcistan CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Çekya Gürcistan maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Arnavutluk Ukrayna CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Arnavutluk Ukrayna maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.