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Rize'de Kaybolan Kadının Arama Çalışmaları Devam Ediyor

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Rize'de odun toplamak için sahile giden Zeynep Bekar, fırtına nedeniyle oluşan dalgalara kapılarak kayboldu. Arama çalışmaları 8. gününde devam ediyor.

RİZE'de odun toplamak için gittiği sahilde fırtına nedeniyle oluşan dalgalara kapılıp, kaybolan Zeynep Bekar'ı (52) arama çalışmaları, 8'inci günde sürüyor.

Ardeşen ilçesinde yaşayan Zeynep Bekar, 27 Kasım'da odun toplamak için gittiği sahilde fırtına nedeniyle oluşan dalgalara kapılıp, kayboldu. Evine dönmeyen Bekar için ailesi kayıp başvurusunda bulundu. AFAD ve polis ekipleri, bölgede çalışma yaptı. Sahilde yapılan aramada Bekar'a ait olabileceği düşünülen çizme teki, bulundu. Bekar'ı arama çalışmaları, 8'inci günde sabahın erken saatlerinde yeniden başladı. Sahil boyunca karadan, havadan ve denizden çalışmalarını sürdüren 100 kişilik ekip, kıyıda gözlemlerde bulunuyor. Ekipler, Ardeşen'in yanı sıra sınır ilçelerde de aramalarına devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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