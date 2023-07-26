Rize'de kamyonet uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonet uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücünün dedesi hayatını kaybederken, sürücü ise yaralandı.
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde, kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Huser Yaylası yolunda M.K'nin (33) kullandığı plakası öğrenilemeyen kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.
Kazada, sürücünün 86 yaşındaki dedesi A.K. olay yerinde hayatını kaybetti.
M.K. ise kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Enver Kalender - Güncel