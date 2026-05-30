Rize'de istinat duvarının yıkılması sonucu mahalle yolu ulaşıma kapandı
Rize'nin Güneysu ilçesinde yağış sonrası istinat duvarının yıkılmasıyla mahalle yolu ulaşıma kapandı, ekipler önlem aldı.
Kentte dün etkili olan yağışın ardından ilçeye bağlı Adacami Mahallesi'ndeki istinat duvarı yıkıldı.
Mahalle yolunun geçtiği bölgedeki duvarın yıkılması sonucu yolun bir kısmında çökmeler meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, önlem alarak yolu trafiğe kapattı.
Kaynak: AA / Fikret Delal