Rize'de İlkokul Öğrencileri İsrail'in Gazze'ye Saldırılarına Tepki Gösterdi
Rize'de Denizciler İlkokulu mezuniyet töreninde, 150 öğrenci Filistin ve Türk bayrakları ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Öğrenciler, 'Filistin bu sene mezun vermedi. Dünya sınıfta kaldı' yazılı pankart açarak 'Özgür Filistin' şarkısı eşliğinde koreografi sergiledi.
Rize'de ilkokul öğrencileri, mezuniyet töreninde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.
Denizciler İlkokulu bahçesinde düzenlenen mezuniyet törenine katılan 150 öğrenci, Filistin ve Türk bayrakları ile gösteri yaparak İsrail saldırıları altındaki Filistin'e destek verdi.
"Filistin bu sene mezun vermedi. Dünya sınıfta kaldı" yazılı pankart açan öğrenciler, "Özgür Filistin" şarkısı eşliğinde koreografi sergiledi.
Töreni izleyen öğretmen ve veliler de alkışlarla öğrencilere destek oldu.