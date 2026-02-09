Heyelanlı yamaç dronla görüntülendi
Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen heyelanda kayaların yola düşmesi sonucu ulaşım kapatıldı. Ekipler, heyelan bölgesinde incelemelerine devam ederken, dronla çekilen görüntülerde kayaların hızla kopup yola düştüğü anlar kaydedildi.
Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen heyelanda, yamaçtan kopan kayaların ulaşımı kapattığı yolda ekiplerin incelemeleri sürüyor. Yer yer akıntının sürdüğü yamaç, dronla görüntülendi. Tedbir amaçlı ulaşıma kapatılan yolda, heyelan anlarına ait yeni görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde; kayaların hızla yamaçtan kopup yola düştüğü, çevreyi toz bulutunun kapladığı, jandarma ekiplerinin yolda önlemler aldığı anlar yer aldı.
HABER KAMERA: Mehmet Can PEÇE/RİZE,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel