Üye Girişi
Haberler

Rize'de Hafif Ticari Araç Yaya Çarptı: Mehmet Ali Köse Ağır Yaralı

Rize'de Hafif Ticari Araç Yaya Çarptı: Mehmet Ali Köse Ağır Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'de yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarptığı Mehmet Ali Köse, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza anı minibüsün iç kamerasına yansıdı.

RİZE'de yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarptığı Mehmet Ali Köse ağır yaralandı. Kaza anı minibüsün araç içi kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında, İslampaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Erdem Kutlu idaresindeki 53 ABD 353 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Ali Köse'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle havada takLa atıp, zemine düşen Köse ağır yaralandı. Köse, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Rize Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Ali Köse'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan sürücü emniyete götürülürken, kaza anı çevreden geçen bir minibüsün araç içi kamerasına yansıdı. Görüntüde; yolcu almak için yol kenarında duran minibüsün solundan yola çıkan yayaya, hızla gelen hafif ticari aracın çarptığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Trafik Kazaları Yerel Haberler Ali Köse Güvenlik Olaylar 3-sayfa Sağlık Güncel Kaza Rize

Esenyurt Belediyesi'ne Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl kayyum olarak atandı

Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı! İşte gözaltındaki başkanın yerine gelen isim

 Terör örgütü üyeliği soruşturmasında gözaltına alınan, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer adliyeye sevk edildi

Terörden gözaltına alınan Ahmet Özer adliyeye sevk edildi

 MHP liderine idam ipi fırlatan Dervişoğlu: Ben Bahçeli ile her zaman el sıkışırım

İdam ipi fırlattığı Bahçeli'nin elini sıkmıştı! Dervişoğlu'ndan dikkat çeken açıklama
Aile katliamından geriye saatler önce paylaşılan görüntüler kaldı

Aile katliamından geriye saatler önce paylaşılan görüntüler kaldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esenyurt'a kayyum mu atandı? Oğuzhan Bingöl kimdir? Esenyurt Belediyesi kayyum Oğuzhan Bingöl hayatı ve biyografisi! Mainz Bayern Münih maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Mainz Bayern Münih maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Cadılar Bayramı Halloween kutlama sözleri ve mesajları! Halloween ne zaman? Juventus Parma maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Juventus Parma maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Cadılar Bayramı ne zaman? Galatasaray Samsunspor maçı ne zaman? S Sport Plus CANLI izle! (ŞİFRESİZ) S Sport Plus 4K canlı maç izle! S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Venezia Udinese maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Venezia Udinese maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Türkiye'de sakal ektiren ve intihar eden Fransız'ın ameliyatını yapan emlakçı kim?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.