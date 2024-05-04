Rize'de Gelin Arabası Dereye Yuvarlandı: 5 Kişi Yaralandı
Rize'nin Müftü Mahallesi'nde gelin arabasının dereye yuvarlanması sonucu gelin, damat ve diğer 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Rize'de gelin arabasının dereye yuvarlanması sonucu aralarında gelin ve damadın da bulunduğu 5 kişi yaralandı.
Müftü Mahallesi'nde Özlem G. yönetimindeki 53 ADB 250 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına devrildi.
Kazada, "gelin arabası" olduğu öğrenilen otomobilin sürücüsü ile gelin Kader K, damat Ayet K, S.D. ve E.S. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastanelere sevk edildi.