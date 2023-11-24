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Rize'de elektrikli ısıtıcı kaynaklı yangında yatalak hasta hayatını kaybetti

Rize'nin Merkeze bağlı Taşköprü köyünde elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında yatalak hasta Emine Kurtuluş (80) hayatını kaybetti. Yangın sonucunda ev tamamen yanarken, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemede Kurtuluş'un cansız bedenine ulaşıldı ve cenazesi adli tıp kurumuna gönderildi.