Rize'de Dere Yatağına Devrilen Otomobilde 5 Yaralı

Rize'de Dere Yatağına Devrilen Otomobilde 5 Yaralı
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Rize'nin İkizdere ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına devrilen otomobilde biri çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.

Rize'nin İkizdere ilçesinde dere yatağına devrilen otomobildeki biri çocuk 5 kişi yaralandı.

M.A'nın (22) kullandığı 25 MA 0434 plakalı otomobil, İlçenin Çamlık Karayolları Bakımevi mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve İkizdere Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, sürücü ve beraberindeki E.M. (19), M.R.M. (13), E.M. (26) ve M.M'yi (8) bulundukları yerden çıkardı.

Yaralılar, sağlık görevlilerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel
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