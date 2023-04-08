Rize'de damperi açık kalan kamyon yön tabelasına çarptı
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Rize'nin İyidere ilçesinde damperi açık kalan kamyon yön tabelasına çarptı.
Rize'nin İyidere ilçesinde damperi açık kalan kamyon yön tabelasına çarptı.
Rize- Erzurum kara yolunda İkizdere yönüne seyreden 53 ABL 137 plakalı kamyonun açılan damperi yön tabelası ve trafik işaret lambasına çarptı.
Tabela ve trafik işaret lambasının devrilmesi sonucu ulaşıma kapanan yol, Karayolları ekiplerinin çalışmasının ardından yeniden açıldı.
Kaza anı, bölgedeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Güncel