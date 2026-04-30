Rize'de çay bahçesine devrilen hafif ticari aracın sürücü yaralandı

Rize'de hafif ticari aracın çay bahçesine devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Aslan K. idaresindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, Derebaşı köyünde çay bahçesine devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce bulunduğu yerden çıkartılan Aslan K, yapılan ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.