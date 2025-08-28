Rize'de Ayı ve Yavruları Kameraya Yansıdı

Rize'nin İkizdere ilçesinde, muhtarın evinin bahçesine gece saatlerinde gelen bir ayı ve 2 yavrusu yiyecek ararken görüntülendi. Muhtar, ayıları fark ederek seslendi ve ayılar bölgeden uzaklaştı.

RİZE'nin İkizdere ilçesinde evin önünde yiyecek arayan ayı ile 2 yavrusu kameraya yansıdı.

Olay, ilçeye bağlı Ayvalık köyünde meydana geldi. Köy muhtarı Yusuf Ekşioğlu'nun evinin bahçesine gece saatlerinde ayı ile 2 yavrusu geldi. Bahçede bir süre dolaşıp yiyecek arayan ayıların sesini duyan Ekşioğlu, camdan dışarı baktı. Ayıları fark eden Ekşioğlu, "Ne arıyorsun burada?" diyerek seslendi. Ev sahibinin sesi ile ayılar bölgeden uzaklaşırken, o anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber: Mehmet Can PEÇE -KAMERA: RİZE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
