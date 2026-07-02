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Rize'de ağaç budarken elektrik akımına kapılan kişi öldü

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Rize'nin Çayeli ilçesinde bir kişi, ıhlamur ağacını budarken elektrik tellerine temas ederek akıma kapıldı ve hayatını kaybetti.

Rize'nin Çayeli ilçesinde ağaç budarken elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

Limanköy Mahallesi'nde Hasan Ç, budamak için çıktığı ıhlamur ağacının yakınındaki elektrik tellerine temas ederek akıma kapıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla ağaçtan indirilen Hasan Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Hasan Ç'nin cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal
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