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Rize'de denize girilebilecek alanlar belirlendi

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Rize İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı'nın Yüzme Suyu Takip Sistemi kapsamında 14 plajda yapılan analizlerde su kalitesinin 'mükemmel' ve 'yeterli' olduğunu açıkladı. Vatandaşlar güvenle denize girebilecek.

Rize'de denize girilebilecek alanlar belirlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünce birey ve toplum sağlığının korunması amacıyla geliştirilen Yüzme Suyu Takip Sistemi kapsamında Rize'deki 14 plajın suyunun denetim altına alındığı bildirildi.

Yüzme sezonu süresince İl Sağlık Müdürlüğünce belirlenen numune alma takvimi doğrultusunda, 15 günde bir yüzme alanlarından su numuneleri alındığı vurgulanan açıklamada, analizlerin Rize Halk Sağlığı Laboratuvarında incelendiği kaydedildi.

Açıklamada, yapılan analizler sonucunda Yüzme Suyu Takip Sistemi tarafından izlenen tüm plaj noktalarında yüzme suyu kalitesinin "mükemmel" ve "yeterli" olarak değerlendirildiği ifade edildi.

Kentte, vatandaşların güvenle denize girebileceği plajların halk sağlığı açısından güvenli olarak belirlendiğine işaret edilen açıklamada, vatandaşların yüzme alanlarına ilişkin tüm güncel verilere Sağlık Bakanlığınca hazırlanan "http://yuzme.saglik.gov.tr" internet adresinden ulaşılabileceği bildirildi.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal
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