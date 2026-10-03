Haberler

Rize Çamlıhemşin'de yüksek kesimler sağanak sonrası karla kaplandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinin yüksek kesimlerinde aralıklarla etkili olan sağanak, hava sıcaklığının düşmesiyle yerini kara bıraktı. Kaçkar Dağları'nın eteklerindeki Avusor, Huser, Kavrun ve Samistal yaylaları beyaz örtüyle kaplanırken ortaya güzel manzaralar çıktı.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinin yüksek kesimleri beyaza büründü.

İlçenin yüksek kesimlerinde aralıklarla etkili olan sağanak, hava sıcaklığının düşmesiyle yerini kara bıraktı.

Kaçkar Dağları'nın eteklerindeki Avusor, Huser, Kavrun ve Samistal yaylaları beyaz örtüyle kaplandı.

Yağışın ardından karla kaplanan yaylalarda güzel manzaralar ortaya çıktı.

Kaynak: AA
Gurbetçiler gitti, onlar geldi! Esnaf bayram ediyor

Gurbetçiler gitti, onlar geldi! Esnaf bayram ediyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon krizinin ortasında çarpıcı veri! Bankalardaki para rekor seviyeye çıktı

Fon krizinde çarpıcı veri! 15 günde 545 milyar TL'lik sıçrama
Telefon alacaklar dikkat! Hesap değişti

Telefon alacaklar dikkat! Hesap değişti
79 yaşındaki emekliye hayatının şokunu yaşattılar! 15 milyonunu kaptırdı

Tek cümleyle paniğe kapıldı! 15,5 milyon TL'sini kaptırdı
Yaptığı savunma kurtaramadı! İşte Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanma gerekçesi

Yaptığı savunma kurtaramadı! İşte Gündoğdu'nun tutuklanma gerekçesi
Fon soruşturmasında 20 kişi daha tutuklandı, toplam sayı 85'e yükseldi

20 kişi daha tutuklandı, sayı 85'e yükseldi! İşte isim isim tam liste
Antalya'da pompalı tüfekle siteye giren şahıs serbest bırakıldı! Komşular tedirgin: Çocuklar aşağı inemiyor

Tüfekle sitede dolaştı, serbest kaldı! Çocuklar aşağı inemiyor
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi tutuklandı

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi tutuklandı!