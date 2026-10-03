Rize Çamlıhemşin'de yüksek kesimler sağanak sonrası karla kaplandı

Rize Çamlıhemşin'de yüksek kesimler sağanak sonrası karla kaplandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinin yüksek kesimlerinde aralıklarla etkili olan sağanak, hava sıcaklığının düşmesiyle yerini kara bıraktı. Kaçkar Dağları'nın eteklerindeki Avusor, Huser, Kavrun ve Samistal yaylaları beyaz örtüyle kaplanırken ortaya güzel manzaralar çıktı.
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinin yüksek kesimleri beyaza büründü.
İlçenin yüksek kesimlerinde aralıklarla etkili olan sağanak, hava sıcaklığının düşmesiyle yerini kara bıraktı.
Kaçkar Dağları'nın eteklerindeki Avusor, Huser, Kavrun ve Samistal yaylaları beyaz örtüyle kaplandı.
Yağışın ardından karla kaplanan yaylalarda güzel manzaralar ortaya çıktı.
Kaynak: AA