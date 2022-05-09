RİO DE JANERİO - Brezilya'ya sığınan Haitili mülteciler

Doğal afetler, siyasi, ekonomik ve sosyal zorluklar nedeniyle ülkelerinden ayrılarak Brezilya'nın Rio de Janeiro kentine gelen Haitili mülteciler, burada yeni bir hayat kurmaya çalışıyor. Brezilya'daki işsizlik, polis şiddeti ve favelalarda polis ile uyuşturucu tacirlerinin arasındaki çatışmalar, mültecilerin hayatını da olumsuz etkiliyor.