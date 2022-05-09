RİO DE JANERİO - Brezilya'ya sığınan Haitili mülteciler - Haberler

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RİO DE JANERİO - Brezilya'ya sığınan Haitili mülteciler

AA - Fabio Teixeira - Güncel
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Doğal afetler, siyasi, ekonomik ve sosyal zorluklar nedeniyle ülkelerinden ayrılarak Brezilya'nın Rio de Janeiro kentine gelen Haitili mülteciler, burada yeni bir hayat kurmaya çalışıyor.

Doğal afetler, siyasi, ekonomik ve sosyal zorluklar nedeniyle ülkelerinden ayrılarak Brezilya'nın Rio de Janeiro kentine gelen Haitili mülteciler, burada yeni bir hayat kurmaya çalışıyor. Brezilya'daki işsizlik, polis şiddeti ve favelalarda polis ile uyuşturucu tacirlerinin arasındaki çatışmalar, mültecilerin hayatını da olumsuz etkiliyor.

AA / Fabio Teixeira - Güncel

İşsizlik, Brezilya, Polis, Rio, Güncel, Haberler

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