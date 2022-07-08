RİO DE JANEİRO - Eski devlet başkanı Lula da Silva, Rio de Janeiro'da halka seslendi Brezilya'da Ekim 2022'de düzenlenecek genel seçimlerde devlet başkanı adayı olan eski devlet başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Rio de Janeiro kentinde miting düzenledi. Brezilya'da Ekim 2022'de düzenlenecek genel seçimlerde devlet başkanı adayı olan eski devlet başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Rio de Janeiro kentinde miting düzenledi. Mitinge katılan çok sayıda Brezilyalı vatandaş Lula da Silva'ya destek gösterisinde bulundu. AA / Fabio Teixeira - Güncel Brezilya Rio Güncel Haberler

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