Hatay'da, yük boşaltan TIR'larda çıkan yangın söndürüldü

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, yükünü boşaltan TIR'larda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Tampon Bölge'de, akşam saatlerinde yükünü boşaltan Katar plakalı TIR'da henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, yanında yük boşaltan başka bir TIR'a da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle TIR'lardaki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı