Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde meydana gelen sağanak yağış nedeniyle evlerinde mahsur kalan vatandaşlar, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yağışlar sonrası oluşan su birikintileri nedeniyle tahliye çalışmaları başlatıldı.
İlçede öğle saatlerinde başlayan sağanak, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.
Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
Ekipler, sağanaktan etkilenen ev ve iş yerlerinde tahliye çalışması başlattı.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak