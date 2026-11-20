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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir oto galeri ile park halindeki otomobilin kurşunlanmasıyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Bahçelievler Mahallesi'nde oto galeri ve Yeni Mahallesi'nde park halindeki otomobilin kurşunlanmasıyla ilgili yürüttükleri çalışmada şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Ekiplerce gözaltına alınan A.S, A.Ş, L.K. ve H.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, yüzleri maskeli şüphelilerin motosikletle iş yeri ve park halindeki otomobili kurşunladıkları anlar yer alıyor.

Kaynak: AA