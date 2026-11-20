Reyhanlı'da oto galeri ve otomobili kurşunlayan 4 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde dün bir oto galeri ve park halindeki otomobilin kurşunlanmasıyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, güvenlik kamerasında yüzleri maskeli kişilerin motosikletle kurşunlama anları görüldü.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir oto galeri ile park halindeki otomobilin kurşunlanmasıyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Bahçelievler Mahallesi'nde oto galeri ve Yeni Mahallesi'nde park halindeki otomobilin kurşunlanmasıyla ilgili yürüttükleri çalışmada şüphelilerin kimliklerini tespit etti.
Ekiplerce gözaltına alınan A.S, A.Ş, L.K. ve H.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Öte yandan güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, yüzleri maskeli şüphelilerin motosikletle iş yeri ve park halindeki otomobili kurşunladıkları anlar yer alıyor.