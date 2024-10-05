Reyhanlı'da Motosiklet Kazası: 6 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Kaza, 3 Ekim'de saat 10.00 sıralarında Reyhanlı ilçesi Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinden çıkan Suriye uyruklu Gazvan El Hamdan (6) ve Mahmut El Hamdan (5) isimli kardeşler, yolun karşı yönüne geçmek istedi. İki çocuk, yoldan geçen motosikletleri görünce bir süre bekledi. Yol boşalınca geçmek isteyen kardeşlerden Gazvan El Hamdan'a hızla gelen motosiklet çarptı. Motosiklet sürücüsü yoluna devam ederken, hastaneye kaldırılan ve yanağına dikiş atılan Gazvan El Hamdan tedavisi sonrası taburcu oldu. Kazanın güvenlik görüntüsü ortaya çıkarken, görgü tanığı, çocukların amcası Abdulbasit El Hamdan, "Yeğenlerim yolun boş olduğunu görünce karşıya geçmek istedi. Tam bu sırada gelen motosiklet, yeğenlerime çarptı ve durmadı. Gazvan yaralandı, Mahmut ise kurtuldu" dedi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel