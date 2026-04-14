Hatay'da çukura düşen buzağıyı itfaiye kurtardı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, bir buzağı çukura düştü. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri buzağıyı kurtararak sahibine teslim etti. Hayvanın yara almadan kurtulması sevindirdi.
Kuletepe Mahallesi'nde bir buzağının çukura düştüğünü fark edenler durumu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, buzağıyı bulunduğu yerden çıkardı.
Yara almadığı belirlenen hayvan, sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA / Mahmut Tuncay