Restore Edilen 70 Yaşındaki Tarihi Paşabahçe Vapuru İlk Seferini Gerçekleştirdi

Haber: EDDA SÖNMEZ - Kamera: ADEM KARABAYIR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları tarafından kurtarılarak restore edilen 70 yaşındaki Paşabahçe Vapuru, ilk seferini bu sabah Adalar-Kabataş hattında yaptı.

Şehir Hatları filosundan 2010 yılında düşürülen, ancak daha sonra restorasyonu yapılan tarihi Paşabahçe Vapuru, tekrar seferlere başladı. Daha önce 58 yıl boyunca Boğaz'ın iki yakasında İstanbullulara hizmet veren, Adalar ve Yalova hattında sefer yapan vapurun yeni dönemde sadece Adalar hattında sefer yapması planlanıyor.

Paşabahçe Vapuru, bu çerçevede ilk seferini de bugün sabah 07.55'de hareket ederek Adalar-Kabataş arasında yaptı. Bu arada, gemide gemi modellemeleri ile fotoğraflardan oluşan bir de sergi açıldı. Paşabahçe Gemisi'nin ilk teknik şartnamesini yazan mühendisin Celalettin Erol'un oğlu Reşit Erol'un hazırladığı arşiv de sergide yer alıyor.

"ANLATMAK ZOR, BİNERKEN AĞLIYORDUM. BÜTÜN HAYATIM PAŞABAHÇE GEMİSİ İLE GEÇTİ"

Büyükada'dan bindiği vapurdan Kabataş'ta inen bir yolcu duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Anlatmak zor binerken ağlıyordum. Yani o kadar duygulandım. Sebebi bütün çocukluğum bütün hayatım Paşabahçe Gemisi ile geçti. Onun sesini duymak, iskeleye gelişini bilmek daha önceden görmeden sesinden tanımak çok özel bir duygu bizim için. Gerçi o makinalar şimdi yok ama Paşabahçe'miz var. Çok mutluyum. Bir 10 sene ara verdi. Bundan sonra inşallah biz de ölene kadar onunla beraber yaşarız. Çok güzel bir duygu. Anılarımız, çocukluğumuz, gençliğimiz hep bunun üzerinde geçti. Ekrem (İmamoğlu'na) başkanıma çok teşekkür ederim.

"KRAL GERİ DÖNMÜŞ"

Vapurdan inen bir kadın yolcu da "Vallahi o kadar keyifliydi ki kral geri dönmüş gibi yolculuk oldu bizim için. Yolda gelirken herkesin denize girenlere el sallaması, diğer vapurların selamlaması çok duyguluydu. Bir ara gözlerim doldu. Çok keyifliydi. Çok hızlı geldik. Böyle atıl eski durumda olan eski gemilerimizin tekrar denize kavuşması dileğiyle diyeyim. Çok keyifli bir yolculuk oldu. O masalar, sandalyeler acayip güzeldi" dedi.

"HAKİKİ BİR NOSTALJİYDİ. İSTANBULLULARA HAYIRLI OLSUN"

Paşabahçe Vapuru'nun restorasyon sonrasındaki ilk seferinde yolculuk yapan ve 1956 doğumlu olduğunu söyleyen Yaşar Bildirici de şunları söyledi:

"66 senedir Büyükada'ya gidip geliyorum. Ada'ya faydalı olan bir insan olmaya çalışıyorum. Paşabahçe gemisinin sefere başlaması Adalar Çalışma Grubu olarak çok büyük emeğimiz oldu. ve bugün bunun gururunu yaşıyorum. Müthiş bir gündü. 1 saatlik sefer adeta 5 dakikalık gibiydi. Hakiki bir nostaljiydi. Tüm İstanbullulara hayırlı olsun. En alt kattaki bizim dönemimizde üçüncü mevki olan ve herkesin yattığı bölüm kim düşündüyse harika bir sergi alanı yapmışlar. Gemi çok keyifli, kaptanlarımız mükemmel. İnşallah İstanbul'a uzun seneler hizmet verir ve bu geminin yüzüncü senesini de görürüz. Şu anda 70'inci senesi. Başta Ekrem (İmamoğlu) Başkanımız ve Sinem (Dedetaş) hanıma çok teşekkür ediyoruz.

"ZÜMRÜT-Ü ANKA KUŞUNUN KÜLLERİNDEN YENİDEN DOĞMASI GİBİ BİR OLAY"

Vapur kaptanı Serdar Ersoy da yeniden seferlere başlayan Paşabahçe Vapuru ile taşıdıkları yolcularının yüzündeki mutluluğu görmenin kendileri için büyük bir heyecan olduğunu anlattı.

Yolcularını mutlu etmeye, gururlandırmaya devam edeceklerini dile getiren Ersoy, şunları söyledi:

"2010 senesinden itibaren kaptan olarak görevime devam ediyorum. Paşabahçe gemisinin yeniden doğuş öyküsünde görev almaktan da çok mutluyum. Yolcularımızın yüzündeki o mutluluğu görmek bizim için ayrı bir heyecan. Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na, Şehir hatları genel müdürümüz Sinem Dedetaş hanımefendiye, Tersane Müdürümüz Yağız Yetkinazizler beyefendiye, sponsorlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ben şunu düşünüyorum. Zümrüt-ü Anka kuşunun küllerinden yeniden doğması gibi bir olay Paşabahçe gemisi. Büyük emekler var. Hep beraber zoru başardık, çok mutluyum gururluyum. Denizci tip gemi olarak yapılan vapur Bahçe tipinin üçüncüsü ve günümüze kalan tek vapur."

PAŞABAHÇE VAPURU, HALİÇ TERSANESİ'NDE 1,5 YILDA RESTORE EDİLDİ

İBB Şehir Hatları'ndan verilen bilgiye göre, Paşabahçe Vapuru, Haliç Tersanesi'nde, 200 personel ile toplu ulaşımda denizin payının artırılması vizyonu ve seyir güvenliği de göz önüne alınarak aslına en uygun şekilde 1,5 yılda restore edildi. Vapurun ilk yapımından beri yer aldığı öğrenilen "Artemis" kabartması da restore edildi.

Paşabahçe Vapuru, İtalya Taranto'da 1952 yılında Türkiye'nin siparişi üzerine yolcu gemisi olarak inşa edildi. 18 deniz mili hız yapabilen, boyu 73,84, eni ise 12,98 metre olan vapur, İtalya'dan kendi motoru ile 2,5 günde İstanbul'a geldi.