Tokat'ta otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde D-100 kara yolunda otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Tokat-Reşadiye D-100 kara yolu Darıdere köyü yakınlarında S.T. idaresindeki 06 ACF 838 plakalı kamyonet, S.A. yönetimindeki 34 TB 1218 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan K.Y, Ü.A. ve Ö.A. yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu