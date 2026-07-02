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Tokat'ta seyir halindeki kamyonet yanarak kullanılamaz hale geldi

Tokat'ta seyir halindeki kamyonet yanarak kullanılamaz hale geldi
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Tokat'ın Reşadiye ilçesinde seyir halindeki kamyonetin motor bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü ancak araç kullanılamaz hale geldi.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde yangın çıkan kamyonette hasar meydana geldi.

Taşlıca köyünün girişinde seyir halindeki kamyonetin motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekerek yangın söndürme tüpüyle müdahale etti ancak başarılı olamadı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Reşadiye Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın sebebiyle araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Busenur Özdemir
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