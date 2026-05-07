ERÜ Rektörü Prof. Dr. Altun'dan Radyo, Televizyon ve Sinema Kulübü öğrencilerine ziyaret

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Radyo, Televizyon ve Sinema Kulübü öğrencileriyle bir araya geldi.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, Altun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cevdet Kırpık ve Genel Sekreter Yardımcıları Prof. Dr. Afşın Alper Cerit ve Dr. Oktay Musa Kayırga ile Radyo, Televizyon ve Sinema Kulübü öğrencilerini fakültelerinde ziyaret etti.

Kulüp faaliyetleri hakkında bilgi alan Altun, öğrencilerin taleplerini dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altun, kendisinden randevu talebinde bulunan öğrenci kulüplerini fakültelerinde ziyaret ederek, beraber olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Öğrenci faaliyetlerini artırmak için ellerinden gelen desteği öğrencilere vermeye devam edeceklerini kaydeden Altun, öğrenciler tarafından hazırlanan ödüllü "Katran" filmini de izleyerek, çalışmalarından dolayı tebrik etti.