Samsun'da kaza: Kamyonet bariyere çarptı, sürücü hayatını kaybetti

SAMSUN'un Bafra ilçesinde bariyere ve aydınlatma direğine çarpan kamyonetin sürücüsü Tuncay Genç (22), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Bafra ilçesi Kazandere mevkisi Samsun-Sinop kara yolunda meydana geldi. Tuncay Genç'in kontrolünü yitirdiği 55 NT 495 plakalı kamyonet, refüjdeki bariyerlere ardından da aydınlatma direğine çarptı. Kamyonet, kupa ve gövde kısmından parçalandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Genç, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Tuncay Genç, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı