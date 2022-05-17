'Reflektör Tak, Görünür Ol' projesi kapsamında, Kınık'ta Traktör sürücülerine reflektör dağıtıldı

HİSARCIK, KÜTAHYA (Bültenler) - Düzenlenen programda Jandarma Trafik Tim Komutanlığı tarafından proje hakkında bilgiler verilerek, reflektörlerin önemi hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Programa katılan Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer, "Kınık tarım ve hayvancılık potansiyeline sahip bir ilçe olduğu için traktör kullanımı yüksek bir orana sahip. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, traktör kazalarının önlenmesi amacıyla bu anlamda proje büyük önem taşıyor " dedi. Kınık Poyracık Mahallesi pazaryerinde düzenlenen program kapsamında traktörlere ve traktör römorklarına reflektörler takıldı.

Programa Kınık İlçe Kaymakamı Erol Türkmen, Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer, Kınık İlçe Jandarma Komutanı Oral Kaymak, Kınık İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Derelioğlu, Kınık İlçe Tarım Müdürü Yıldırım Kavlak, Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Çelik, Kınık İlçe Müftüsü Cuma Yanar, Orman İşletme Mühendisleri, Daire Amirleri ve vatandaşlar katılım sağladı.

Bültenler / Güncel