Rcep, Asean Ürünlerinin Çin Pazarına Erişimini Kolaylaştı

NANNİNG, 27 Temmuz (Xinhua) -- Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık'ın (RCEP) bu yılın başında yürürlüğe girmesinden bu yana Tayland durian'ından Vietnam kahvesine ve Endonezya waffle'ına kadar ASEAN ülkelerinden giderek artan çeşitlilikte tarım ürünleri, eğlence ürünleri ve endüstriyel malzemeler Çin pazarına daha kolay erişim sağladı. Bu yılın ilk yarısında, Çin'in dış ticareti istikrarlı bir büyüme kaydetti ve toplam ithalat ve ihracat değeri yıllık yüzde 9,4 artışla 19,8 trilyon yuana (2,93 trilyon ABD doları) ulaştı. Resmi verilere göre, dönem boyunca Çin'in ASEAN ile ticareti yüzde 10,6 artışla 2,95 trilyon yuanı buldu.ASEAN ülkeleriyle kara ve deniz yoluyla bağlantılı olan Çin'in güneybatısındaki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi, Çin ile RCEP üyeleri arasında değişim ve işbirliği için önemli bir pencere haline geliyor. Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru ve geliştirilmiş soğuk zincir, soğuk hava deposu ve diğer destekleyici altyapı sayesinde, ASEAN ülkelerinden Çin'e meyve, atıştırmalık ve tarım ürünleri ihracatında son yıllarda önemli bir artış görüldü. Nanning'deki Tayland Başkonsolosluğu ile birlikte Guangxi'deki süpermarketler ve ticaret şirketleri Tayland Alışveriş Festivali'ne 10 yıldır ev sahipliği yapıyor. Alışveriş karnavalının muazzam

popülaritesi nedeniyle, festivalin süresi bu yıl 9 günden 15 güne çıkarıldı. Şehirde yaşayan Zhong Xiaoli, otantik Tayland mutfağı için özel bir beğeniye sahip ve sık sık Tayland restoranlarına gidiyor. Zhong, kısa süre önce evde Tayland yemeği yapmak için Tayland sosları ve malzemeleri satın aldı. Zhong, alışveriş festivalini duyduktan sonra, iş çıkışı Tayland yemek malzemeleri satın almak için doğrudan bir süpermarkete gitti. Zhong, "Eskiden bu tür malzemeleri başka kaynaklardan satın alırdım, ancak şimdi raflarda daha geniş bir seçenek yelpazesine sahibim" dedi. Bir Nanning süpermarketinin müdürü Li Wenqing, "ASEAN ürünlerine yönelik tüketicilerdeki farkındalık ve insanların bu ürünlerin tüketimine olan ilgisi artıyor" dedi ve en popüler taze durian'ın satışlarının yılda 3 milyon yuanı aşabildiğini ve bazen tek bir günde yaklaşık 100.000 yuana ulaşabildiğini belirtti. Şirkete göre, Guangxi'deki yerel bir sınır ötesi e-ticaret platformu olan Mayiyanghuo, Ocak-Haziran ayları arasında değeri 60 milyon yuandan fazla olan 4,9 ton kübiloz, bir başka deyişle yenilebilir kuş yuvası ithal etti.

Mayiyanhuo işletme müdürü Peng Xueyan, "RCEP'nin şirketimizin büyümesi üzerinde olumlu bir etkisi oldu, çünkü tarife indirimleri ve hızlandırılmış gümrük işlemleri, daha geniş çeşitlilikte ASEAN ürünlerini ithal etmemizi kolaylaştırdı" diye konuştu. Priya Gnanam, Çin'deki Malezyalı öğrencilerden biri. Ülkede okuduğu son birkaç yılda, gelişen dijital ekonomi ve sınır ötesi e-ticaret ile tanıştı ve internetten canlı yayın satışında şansını denedi. Priya, "Canlı yayın seanslarım sırasında beyaz kahve, Musang King durian ürünleri ve diğer Malezya spesiyalitelerini tanıttım. Çinli tüketiciler bu tür ürünlerle çok ilgili ve satın alma güçleri çok yüksek" dedi. Nanning'deki Tayland Başkonsolosluğu'nun ticari konsolosu Wanlada Ratanapanich, RCEP'nin uygulanmasıyla bölgesel ticaret ve yatırımın daha da kolaylaştırıldığını ve Çin ile Tayland arasındaki ticaretin büyük umutlar taşıdığını söyledi.