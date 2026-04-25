Rapor: 50.000 ABD'li Gencin Çin'e Ziyaretini Öngören Değişim Programı Başarıyla Sürdürülüyor

BEİJİNG, 25 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in 2023 yılında önerdiği, beş yıl içinde 50.000 ABD'li gencin değişim ve eğitim programları kapsamında Çin'e davet edilmesine yönelik girişimin etkin bir şekilde uygulandığı bildirildi.

Xinhua Haber Ajansı bünyesindeki düşünce kuruluşu Xinhua Enstitüsü tarafından yayımlanan "Çin'de Eğitim: İnsanlık İçin Ortak Geleceğe Sahip Bir Topluluğunun Oluşturulmasına Katkı" başlıklı rapora göre, 2025'in aralık ayı başı itibarıyla 42.000'i aşkın ABD'li genç bu girişim kapsamında Çin'i ziyaret etti.

Raporda, programa katılan gençlerin ABD'nin başkenti Washington ile 50 eyaletinin tamamındaki 500'ü aşkın okul ve kurumdan geldiği belirtildi. Katılımcıların ziyaretlerinin ise Çin genelinde 31 eyalet düzeyindeki bölge ile Hong Kong ve Makao'yu kapsadığı ifade edildi.

Kaynak: Xinhua