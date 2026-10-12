Rap sanatçısı Kayra, ayrımcılığın artık rap dünyasının içinde yaşandığını söyledi

ÖMER FARUK MADANOĞLU / MUHAMMED RUHULLAH MUSAVİ DENİZ - "Kayra" ismiyle tanınan rap sanatçısı Onur İnal, Türkçe rap müziğinde farklı müzikal tarzlara yönelik ön yargıların arttığını belirterek, geçmişte rap müziğin toplumdan gördüğü ayrımcılığın bugün rap dünyasının kendi içinde yaşandığına dikkati çekti.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan İnal, rap müzik kariyeri ve sektörde yaşanan ayrımcılıklara dair bilgiler verdi.

İnal, yalnızca müzikal beğeni farklılıkları nedeniyle sanatçıların emeklerine yönelik ağır eleştirilerde bulunulmasını eleştirerek, "Sırf müziğini sevmiyorsun diye, sırf sana yakın değil, sana 'cool' gözükmüyor diye insanların emeklerine, yıllardır oluşturdukları şeylere hakarete varacak noktada ifadeler kullanılıyor. Tam da bu işin ruhuna en aykırı olan şey yapılıyor. Bizzat kendi rap dinleyicisi yapıyor bunu. Rape karşı geçmişte yapılan ayrımcılık, bugün rapin kendi içinde yapılıyor." diye konuştu.

Bu durumun kendisini şaşırtan gelişmelerden biri olduğunu belirten İnal, müzikal tercihleri üzerinden insanların kolayca yargılanabildiğini söyledi.

İnal, ön yargıların yalnızca belirli sanatçılarla sınırlı olmadığını, herkese yapılabildiğini vurgulayarak, "Çok fazla ön yargılı olunmaya da başlandı. Senin hakkında iki satır bilmeyen, müzikal yaklaşımını hiç bilmeyen kişiler bile sana dair sanki tüm her şeyine vakıfmışçasına konuşup rahat ahkamlar kesmeye başlıyor. Ben kendimden bahsetmiyorum bu arada. Genel anlamda herkesten bahsediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Ana akımda olanlar ayrımcılığa maruz kalıyordu"

Rap müziğin geçmişte kendi dinleyicileri tarafından dahi kabul görmekte zorlandığını anlatan İnal, o dönemde benzer tarzların daha yaygın olduğunu, farklı bir müzikal çizgiye yönelen sanatçıların ise özellikle ana akımda görünür olduklarında eleştirildiğini kaydetti.

İnal, geçmişteki müzik ortamına ilişkin, "Eskiden çok daha kısıtlıydı. Benzer türlerde işler yapılırdı ve birazcık farklı bir şeyler yapmaya başlayan birileri olduğunda onlar çok fazla ayrımcılığa maruz kalırdı. Oysa yaptıkları şeyin içeriğine bakılmazdı bile. O zamanın underground kavramı 'Bir şey ana akım ise hemen reddedelim.' noktasındaydı. Bu doğru bir şey asla değildi zaten. Kabul edilebilir bir şey de değildi." diye konuştu.

Rap müziğin Türkiye'de kabul görme süreciyle farklı alt türlerin dinleyiciler tarafından benimsenmesi arasında benzerlikler bulunduğunu belirten İnal, geçmişte bu müzikal yaklaşımları benimseyenlerin de ayrımcılık ve hakaretle karşılaştığını ifade etti.

"Bol pantolon giydiğinde bile sana bakılıyordu"

Rap kültürünün geçmişte yalnızca müzik üzerinden değil, giyim tarzı ve yaşam biçimi üzerinden de yargılandığına dikkati çeken İnal, özellikle küçük şehirlerde farklı bir görünüm benimseyen kişilerin toplumsal baskıyla karşılaşabildiğini dile getirdi.

İnal, rap kültürünün bir parçası olan bol pantolon giymenin bile "öteki" olarak algılandığı bir dönemi yaşadıklarını belirterek, "Bol pantolon giydiğinde bile sana bakılıyor. Bugün anlattığında kimsenin kafasında bir şey canlanmıyor bile olabilir, 'Yok canım, öyle şey olmamıştır.' dense bile bu böyleydi. Hele ki dediğim gibi küçük şehirlerde, hasbelkader taşra kültürünün de devam ettiği şehirlerde sen bir şekilde buna maruz kalabiliyordun." ifadelerini kullandı.

Üniversite yıllarında rap müziğin diğer alternatif müzik türleri kadar kabul görmediğini belirten İnal, 2000'li yılların başındaki müzik ortamının da bu ayrımcılığı beslediğini söyledi.

İnal, bir dönem rapin ciddiye dahi alınmadığını vurgulayarak, alt kültür unsuru olarak lanse edildiğini kaydetti.

Müzik türleri üzerinden ayrımcılık

Üniversite döneminde müzik türleri üzerinden yaşanan tartışmaları olgunlaşmamış bir yaklaşım olarak gördüğünü dile getiren İnal, şöyle konuştu:

"Bana çok hiç olmamış bir şey gibi çok çiğ bir şey geliyordu yani. Birçok kişi olgunlaşmamıştı. Alt kültür nedir, müzik dinlemek nedir, tam oturmamıştı. İnsanların çoğu bunları sadece geçici imajlar olarak görüyordu. Çoğu kişi o yıllarda dinlediklerinin hiçbirini bugün dinlemiyor, o gün inandıklarına bugün inanmıyorlar bile. Ama sen hala daha oradasın."

İnsanların birbirlerinin müzik zevkleri üzerinden tartışmasına şaşırdığını belirten İnal, "Ben o yüzden üniversitede insanların müzik türleri üzerinden atışmalarına, birbirlerini hor görmelerine çok şaşırıyordum, bana çok çiğ geliyordu." dedi.

Müzik dünyasında sanatçıların ya da müzikal yaklaşımların gereğinden fazla yüceltilmesinin veya ağır biçimde aşağılanmasının doğru olmadığını vurgulayan İnal, ön yargılar yerine anlamaya dayalı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini dile getirdi.

İnal, insanları tanımadan ve yaklaşımlarını anlamadan yargılamanın bir anlamı olmadığını ifade ederek, "O yüzden herkesi anlamak için ona biraz zaman vermek lazım öyle ya da böyle. O kadar ön yargılı olmaya gerek yok." diye konuştu.

Kaynak: AA