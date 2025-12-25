Rami Kütüphanesi İhtisas Rotası Programı başladı

Rami Kütüphanesi tarafından bilgi ve belge yönetimi alanında öğrenim gören lisans öğrencilerine yönelik düzenlenen "Rami Kütüphanesi İhtisas Rotası: Mesleki Uygulama ve Gelişim Programı" başladı.

Kütüphaneden yapılan açıklamaya göre, ilk kez hayata geçirilen programda öğrenciler, kütüphane hizmetlerini uygulamalı olarak deneyimleme imkanı buldu.

Program kapsamında katılımcılar, Rami Kütüphanesi bünyesinde yer alan farklı birimlerde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek mesleki uygulamalara doğrudan katıldı.

Teorik bilgiler saha deneyimiyle pekişti

Gün boyu süren programda öğrenciler, teorik bilgilerini saha deneyimiyle pekiştirme fırsatı elde etti. Programın ilk bölümünde Kütüphane Hizmetleri birimi kapsamında kataloglama, koleksiyon ve hizmet süreçlerine ilişkin uygulamalar aktarıldı.

Ardından Halkla İlişkiler ve Tanıtım birimi tarafından kütüphane alanlarını kapsayan bilgilendirme gerçekleştirildi.

Etkinlik ve Organizasyon birimi tarafından yürütülen kültür ve sanat faaliyetlerine ilişkin süreçlerin aktarılmasının ardından Basın ve Medya birimi tarafından kütüphanenin basın ve iletişim çalışmalarına yönelik uygulamalar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Katılım belgesi takdim edildi

Son bölümünde Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığına bağlı Rami Kütüphanesi Okuma Salonu'nun tanıtıldığı program, katılım belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

Bilgi ve belge yönetimi öğrencilerinin mesleki farkındalıklarını artırmayı ve kütüphane ortamını uygulamalı olarak tanımalarını hedefleyen programın ayda iki kez farklı öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Programın süreklilik kazanarak, kütüphane-üniversite iş birliğine katkı sunan mesleki gelişim modeli haline getirilmesi amaçlanıyor.