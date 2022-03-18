Ramazanın Müjdecisi Berat Kandili Aliağa'da İdrak Edildi

Kur'an-ı Kerim Ezbere Okuma Dünya Birincisi Hafız Selman Okumuş, Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Dünya Birincisi Hafız Ali Tel ile kasideleriyle ünlü Hafız Mustafa Duman'ın konuk olduğu programa Aliağalılar yoğun ilgi gösterdi. Aliağa Belediyesi Spor Salonu'nda organize edilen programda katılımcıları kapıda karşılayan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, vatandaşların kandilini kutladı. Salona gelen vatandaşlara program öncesinde içinde gül lokumu, kandil simidi ve mevlit şekeri olan kandil paketleri dağıtıldı.

Hafız Selman Okumuş'un açılış konuşmasıyla başlayan program, Kur'an Ailesi Öğrencilerinin farklı dillerde Yasin Surelerini okumalarıyla devam etti. Ardından Mevlithan Mustafa Duman'ın semazen eşliğindeki ilahi ve kasideleri gönüllere hitap etti. Katılımcılar, Hafız Selman Okumuş'un doyumsuz sohbetini ve Hafız Ali Tel'in Kur'an Tilavetini keyif alarak dinledi. Program, okunan Fatiha Suresiyle son buldu.

"ALİAĞAMIZIN VE TÜM İSLAM ALEMİNİN KANDİLİ MÜBAREK OLSUN"

Kur'an-ı Kerim'den surelerin okunduğu, duaların edildiği ve ilahilerin söylendiği programın sonunda genç hafızlara hediyelerini vermek üzere sahneye gelen Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar,"Pandemiden ötürü uzun zamandır bir araya gelememiştik. Ramazan ayının müjdecisi Berat gecesinde bir araya gelmek nasip oldu. Bu mübarek gecede bizlerle birlikte olan değerli hafızlarımız ile geleceğin hafızlarına teşekkür ediyorum. Buraya gelen, teşrif eden Aliağalılara ayrıca teşekkür ediyorum. Aramızda Aliağalı şehitlerimizin anneleri var. Hepsinin ellerinden öpüyorum. Bizlere bu toprakları vatan yapan tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Aliağamızın ve tüm İslam aleminin kandili mübarek olsun" dedi.

Hafız Selman Okumuş ise "Aliağa böylesine mübarek gecelerin kıymetini bilen insanlarla dolu. Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar'a ve buraya gelen Aliağa'nın tüm güzel insanlarına teşekkür ediyoruz" dedi.

Yaklaşık üç saat süren programa Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın yanı sıra şehit aileleri, Kapalı Spor Salonunu dolduran çok sayıda vatandaş katıldı.

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