Ramazanda ağız ve diş sağlığı için uzmanından tavsiyeler

Erzurum Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dr. Erol Tuşik, ramazanda diş çürümesini ve ağız kokusunu önlemek için iftar ve sahur sonrası dişlerin fırçalanmasını önerdi.

Ramazan ayında değişen beslenme düzeni ağız ve diş sağlığını da doğrudan etkiliyor.

Uzmanlar, özellikle ramazanda diş çürümelerine ve ağız kokusuna karşı iftar ve sahur sonrası ağız ve diş bakımlarının ihmal edilmemesini tavsiye ediyor.

"Günde üç defa, üçer dakika diş fırçalamayı öneriyoruz"

Başhekim Tuşik, AA muhabirine, ramazan ayında ağız ve diş sağlığının çok fazla ihmal edildiğini söyledi.

Gün içinde rahat etmek ve çürük oluşumunu engellemek için ağız sağlığına özen gösterilmesini ve dişlerin fırçalanmasını öneren Tuşik, "Günde üç defa, üçer dakika diş fırçalamayı öneriyoruz, ramazanda iftar ve sahur sonrası olacak şekilde dişlerimizi düzenli fırçalamalıyız. Önemli olan yemekten sonra bu işi yapmak. Yani yemek sonrası ağızda kalan gıdayı uzaklaştırmak, gıdalar ağızda kaldığı müddetçe çürük oluşumu hızlanır ve diş hekimlerine daha çok gidersiniz." dedi.

Oruçlu vatandaşlar, iftar sonrası randevu alarak muayene olabiliyor

Tuşik, merkezde ramazanda da akşam polikliniği ve acil hizmetlerinin devam ettiğini, iftar sonrası hem tedavi hem de diş çekimlerinin yapıldığını aktardı.

Diş ve ağız sağlığına ciddi zararları olan sigarayı da bırakmak için ramazanın iyi bir fırsat olduğunu işaret eden Tuşik, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımıza misvak kullanmayı, gün içinde ağız kokusunun oluşmaması, daha sağlıklı oruç için iftar ve sahurdan sonra diş fırçalamasını öneriyoruz. Diş önemli bir organ, bir organı kaybetmek o kadar kolay olmamalı. Vücudumuzda bir organ kaybedildiğinde tüm sistem bozuluyor, dişi de öyle görüp önemsemek lazım. Bu yüzden ağız ve diş sağlığına ramazanda çok dikkat etmeliyiz."