İslahiye'de ramazan çocuklarla daha güzel geçti

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 yılı Ramazan teması 'Ramazan, Cami ve Hayat' kapsamında düzenlenen etkinlikte, teravih namazına katılan öğrencilere toplamda 950 ödül verildi. Programda, 2 bin öğrenci teravih namazına katıldı ve etkinlik protokol konuşmaları ile sona erdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 yılı Ramazan teması "Ramazan, Cami ve Hayat" kapsamında İslahiye İlçe Müftülüğü tarafından yürütülen proje ile teravih namazına düzenli katılan öğrencilere ödüller verildi.

"Ramazan Sevinci Çocuklarla Güzel" sloganıyla düzenlenen etkinlikte 50 öğrenci bisiklet, 900 öğrenci ise çeşitli hediyelerle ödüllendirildi."

Proje kapsamında yaklaşık 2 bin öğrenci teravih namazına katıldı.

Törene, AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kaymakam Mehmet Soylu, Gaziantep İl Müftüsü Mustafa Soykök, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Şahin ve öğrenciler katıldı.

Program Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahi dinletisi ile başladı.

Tören, protokol konuşmaları ve ödül dağıtımı ile sona erdi.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek
