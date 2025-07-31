Rabia Özmen'in 'Prosedür' Filmi Saraybosna Film Festivali'nde Prömiyer Yapacak

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Rabia Özmen'in yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği kısa metraj film 'Prosedür', 31. Saraybosna Film Festivali'nde dünya prömiyerini gerçekleştiriyor. Film, festivalin Kısa Film Ana Yarışma bölümünde izleyiciyle buluşacak ve cezaevine yeni giren Murat'ın derin bir isteğini konu alıyor.

Yönetmenliğini ve senaristliğini Rabia Özmen'in üstlendiği kısa metraj film "Prosedür", 31. Saraybosna Film Festivali'nde dünya prömiyerini yapacak.

Fikirdaş Medya yapımı film, festivalin Kısa Film Ana Yarışma bölümünde izleyiciyle buluşacak.

Yapımcılığını Cemil Nazlı, görüntü yönetmenliğini Arda Üzmez, sanat yönetmenliğini Sıddıka Özbek, kurgusunu ise Umut Sakallıoğlu'nun üstlendiği film, Kültür ve Turizm Bakanlığı, TRT 12 Punto ve Esenler Film Festivali Yapım Desteğiyle hayata geçirildi.

Kısa metraj film "Prosedür", cezaevine yeni giren Murat'ın, eşi Sema'dan prosedürlere aykırı bir istekte bulunmasıyla başlayan dramatik bir hikayeyi anlatıyor.

Kaynak: AA / Fatih Türkyılmaz - Güncel
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