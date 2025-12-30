Putin, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile Ukrayna konusunu görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, telefonda Ukrayna meselesini ele aldı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ile Pezeşkiyan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ukrayna krizinin ele alındığı görüşmede Pezeşkiyan, "Kiev yönetiminin, Putin'in Novgorod bölgesindeki resmi konutuna yönelik geniş çaplı insansız hava aracı (İHA) saldırısını" kınadı.

Görüşmede ayrıca Rusya ile İran arasında çeşitli alanlardaki işbirliğiyle ilgili konular ve İran'ın nükleer programıyla ilgili sorun istişare edildi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün Ukrayna'nın Putin'in Novgorod bölgesindeki resmi konutuna 91 İHA'yla saldırı girişiminde bulunduğunu bildirmişti.