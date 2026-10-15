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Putin, Ukrayna'nın rafineri vuruşlarında ciddi hasar olmadığını savundu

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Putin, Ukrayna'nın petrol rafinerilerine yönelik son saldırılarında ciddi hasar olmadığını belirterek Kiev yönetiminin saldırıların sonuçlarını düşünmesi gerektiğini söyledi. Putin, enerji ve veri merkezlerine yönelik saldırılara değinerek ilk adımı Ukrayna'nın attığını savundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın ülkedeki petrol rafinerilerine yönelik son saldırılarında ciddi bir hasar meydana gelmediğini belirterek, Kiev yönetiminin saldırıların sonuçlarını düşünmesi gerektiğini söyledi.

Putin, Rusya'da düzenlenen "Delovaya Rossiya" adlı iş dünyası forumuna video konferans yöntemiyle katılarak açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'nın Rusya'daki petrol rafinerilerine yönelik saldırılarını sürdürdüğüne işaret eden Putin, "Dün bazı rafinerilere saldırı düzenlemeye çalıştılar. Bazı yerleri vurdular, ciddi bir hasar yok ancak saldırılar devam ediyor." dedi.

Ukrayna'nın e-ticaret platformları ve diğer sivil altyapı tesislerine yönelik saldırılarına da değinen Putin, "İlk adımı onlar attı, biz karşılık vermeye başladık. Şimdi enerji tesisleri ve veri merkezleri dahil diğer tesislerle ilgili de şikayet ediyorlar. Başlamamaları gerekirdi. Bu adımı atmadan önce sonuçlarını iyice düşünmeliydiler." ifadelerini kullandı.

Putin, Ukrayna'nın Rusya'nın saldırılarına karşılık Batı ülkelerinden Moskova üzerinde baskı kurmalarını istediğini belirtti.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, dün yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Saratov ve Ryazan bölgelerindeki iki petrol rafinerisine saldırı düzenlediğini belirtmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da bugün Ukrayna'nın Rus rafinerilerine yönelik saldırılarının ABD'nin barış girişimleriyle çeliştiğini söylemişti.

Kaynak: AA
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