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Putin, Trump ile 9 Ekim görüşmesinde petrol tedarikine hazır olduğunu yineledi

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Putin, Trump ile 9 Ekim görüşmesinde petrol tedarikine hazır olduğunu yineledi
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Rusya Devlet Başkanı Putin, Trump ile 9 Ekim'deki telefon görüşmesinde Ukrayna krizi ve İran çevresindeki durumun ele alındığını bildirdi. Putin, Rusya'nın ABD ve dünya piyasalarına petrol tedarik etmeye hazır olduğunu yineledi; kurumlar arası iş birliğinde mutabakat sağlandı.

(ANKARA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile 9 Ekim'de yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna krizinin çözümü, İran çevresindeki durum ve ikili ilişkilerin ele alındığını bildirerek, Rusya'nın Amerikan ve dünya piyasalarına petrol ve petrol ürünleri tedarik etmeye hazır olduğunu yineledi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Putin'in ABD Başkanı Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin açıklamasının Türkçe metnini sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşıma göre Putin, iki ülkenin devlet başkanları arasındaki temasların sürdürülmesi ve ilgili kurumlar arasındaki iş birliğine devam edilmesi konusunda mutabakat sağlandığını belirtti. Putin'in açıklaması şöyle:

"ABD Başkanı Donald Trump ile 9 Ekim tarihinde gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, Ukrayna krizinin çözümüne dair perspektifler etraflıca ele alınmış, bunun yanı sıra ayrıca İran çevresindeki durum ve ikili ilişkilerin çeşitli veçhelerine de değinilmiştir.

Küresel enerji sektöründeki durumun değerlendirilmesi sırasında Rus tarafı, Amerikan ve dünya pazarlarına petrol ile petrol ürünleri tedarik etmeye hazır olduğunu yinelemiştir. Bunun tüm küresel ekonomi üzerinde olumlu bir etki bırakacağından eminim.

İki ülkenin devlet başkanlarının karşılıklı şahsi temaslarını sürdürmesinin yanı sıra başkanlık idareleri, istihbarat teşkilatları ve diğer ilgili kurumları arasındaki iş birliğine devam edilmesi hususunda mutabakat sağlanmıştır."

Kaynak: ANKA
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