Haberler

Putin: Batı Ülkeleri Rusya'ya Eşi Benzeri Görülmemiş Baskı Uyguluyor

Putin: Batı Ülkeleri Rusya'ya Eşi Benzeri Görülmemiş Baskı Uyguluyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Rusya Partisi Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Batılı ülkelerin Rusya'ya karşı sert ve eşi benzeri görülmemiş bir baskı uyguladığını, Ukrayna'yı 'koçbaşı' olarak kullandığını ve ülke içinde istikrarsızlık yaratma girişimlerinin başarısız olduğunu söyledi.

MOSKOVA, 29 Haziran (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Batı ülkeleri tarafından uygulanan sert ve eşi benzeri görülmemiş baskıyla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Putin, Birleşik Rusya Partisi'nin 23. Kongresi'nin Genel Oturumu'nda yaptığı konuşmada, "Rusya, Batılı elitlerin uyguladığı sert ve eşi benzeri görülmemiş bir baskıyla karşı karşıya. Rusya'ya stratejik bir yenilgi yaşatamayan ya da savaş alanında zafer elde edemeyen bu güçler, ülkenin siyasi dengesini istikrarsızlaştırmaya ve ülke içinde karışıklık çıkarmaya çalıştı, ancak bu tür girişimlerin hepsi başarısızlıkla sonuçlandı" dedi.

Devlet Başkanı, Ukrayna'nın, Batı'nın Rusya ile olan düşmanca tutumunda "koçbaşı" olarak kullanıldığını, Ukrayna halkının hiçe sayıldığını ifade etti.

Putin, Batı'nın Kiev'in sivil halka ve altyapıya yönelik kasıtlı saldırılarına ve Rusya'daki yerli firarileri sabotaj ve terör saldırıları düzenlemek üzere neredeyse açıkça kullanmasına bilerek göz yumduğunu belirtti. Putin, Batı'nın söz konusu bariz provokasyonlara rağmen yalnızca Rusya'yı hedef alan yeni ve gayrimeşru yaptırımlar uygulamaya devam ettiğini söyledi.

Kaynak: Xinhua
AK Parti'den İsrail'in skandal 1915 kararına ilk tepki

AK Parti'den İsrail'in tarihi provokasyonuna ilk tepki
Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı

Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı
Trump: İran görüşme talep etti, toplantı yarın Doha'da gerçekleşecek

Dünyanın beklediği haberi verdi!

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

DEM Partili vekiller ile polis arasında 'flaş bellek' gerginliği

Öcalan mitingi karıştı! Polis flaş belleği istedi vekiller karşı çıktı
Dünyanın en güzel kızı evlendi! İşte damat bey

Dünyanın en güzel kızı evlendi! İşte damat bey
İşkence gibi eğlence! Şalvar giydirilip, boynuna çan takıldı, fırçayla yıkandı

Şalvar giydirilip boynuna çan takıldı... Yetmedi, fırçayla yıkandı
Erdoğan: Avrupa güvenliği tarihi bir dönemeçten geçiyor, NATO daha caydırıcı olmalı

Erdoğan'dan zirveye damga vuran mesaj! NATO'ya kritik bir çağrısı var
Kahramanmaraş'taki saldırganı veli değil iki kahraman öğretmen durdurmuş

Saldırıdan aylar sonra ortaya çıkan detay! Meğer veli durdurmamış
Hem emzirdi hem yayına devam etti

Hem emzirdi hem yayına devam etti
Ankara'da NATO Zirvesi teyakkuzu! Memurlara 6 gün izin verildi, ekipler sahaya indi

Böylesi görülmedi! Güvenlik çemberi genişledi, kuş bile uçurmuyorlar