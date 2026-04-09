Putin, Ortodoksların Paskalya Bayramı vesilesiyle Ukrayna'da ateşkes ilan etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ortodoksların Paskalya Bayramı vesilesiyle 11 Nisan'dan 12 Nisan sonuna kadar Ukrayna'da ateşkes ilan etti. Kremlin'den yapılan açıklamada, bu süre zarfında tüm askeri eylemlerin durdurulması emri verildi.

Açıklamada, "Rusya Silahlı Kuvvetleri Başkomutanının kararıyla, Ortodoksların Paskalya Bayramı dolayısıyla 11 Nisan yerel saatle 16.00'dan, 12 Nisan sonuna kadar ateşkes ilan edildi. Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov ve Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'a bu süre zarfında tüm yönlerdeki askeri eylemleri durdurma emri verildi." ifadelerine yer verildi.

Rus birliklerinin bu süreçte olası provokasyonlara ve saldırgan eylemlere hazırlıklı olması gerektiği vurgulanan açıklamada, Ukrayna'nın ateşkese uyacağı umudu paylaşıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, daha önce Rusya'ya Paskalya Bayramı dolayısıyla ateşkes ilan etme çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
