Haberler

Putin: Nükleer Silahlardan Arındırılmış Bir Dünya İnşa Etmeliyiz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MOSKOVA, 30 Nisan (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'nın sorumlu taraflarından ve emanetçi devletlerinden biri olarak antlaşmanın metnine ve özüne sıkı sıkıya bağlı olduklarını söyledi.

Putin'in, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde çarşamba günü düzenlenen Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması 11. Gözden Geçirme Konferansı'na gönderdiği mesaj, Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Büyükelçisi Andrey İvanoviç Belousov tarafından okundu. Putin, "Mevcut karmaşık uluslararası konjonktürde, nükleer silahlardan arındırılmış bir dünya inşasında daha fazla yol katetmeye yönelik şartların oluşturulması için daha fazla çok taraflı çaba gerektiğine inanıyoruz. Aynı zamanda da hiçbir tarafın güvenliğini tehlikeye atmama ilkesini sıkı sıkıya savunuyoruz" dedi.

Nükleer enerji alanında önde gelen ülkelerden biri olarak, antlaşmaya taraf olan ve bu konuda istekli olan ülkelerle işbirliğini geliştirmeye hazır olduklarını kaydeden Putin, antlaşmadan kaynaklanan yükümlülüklerini özenle yerine getiren ülkelerin, haksız kısıtlamalara maruz kalmaksızın barışçıl nükleer enerjiye erişim hakkına sahip olması gerektiğini ifade etti.

Putin, küresel olarak güvenlikle ilgili zorlukların yaşandığı bir dönemde, nükleer silahlardan arındırılmış bir dünyaya doğru ilerlemede gerekli koşulları yaratmak üzere daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Putin, konferansın verimli geçmesi ve küresel nükleer silahların yayılmasının önlenmesi rejimine katkı sağlaması temennisinde bulundu.

Pazartesi günü başlayan konferans, 22 Mayıs'ta sona erecek.

Kaynak: Xinhua
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 9 isme tahliye talebi

Türkiye'nin konuştuğu davada 9 ismin tahliyesi istendi
Ataşehir Belediyesi’nde olaylı başkanvekili seçimi! İşte kazanan isim

Ataşehir Belediyesi'nde olaylı seçim! İşte kazanan isim
Hamaney: Hürmüz Boğazı ve Körfez için yeni bir dönem başladı

Körfez'de yangın çıkaracak tarihi rest: Yeni bir dönem başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

En Nesyri Arabistan'ı sallıyor

Resmen Arabistan'ı sallıyor!

Derbinin raporu ortaya çıktı! Ederson Yasin Kol'a dümdüz gitmiş

Ederson'un Yasin Kol'a söylediği öyle böyle değil

Konsere damga vuran an! Kadın hayranının dudaklarına yapıştı

Kimse bunu beklemiyordu! Hem öptü hem de o anları kayda aldı

Galatasaray'da Gabriel Sara şoku

Korkulan oldu!

En Nesyri Arabistan'ı sallıyor

Resmen Arabistan'ı sallıyor!

Okan Buruk 'Anlaşmaya vardık' deyip büyük sürprizi ilk kez açıkladı

"Anlaşmaya vardık" deyip büyük sürprizi ilk kez açıkladı
Trump, NASA Başkanı'nın büyük kulaklarıyla dalga geçti

Trump alay etti, Oval Ofis buz kesti