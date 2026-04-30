Putin: Nükleer Silahlardan Arındırılmış Bir Dünya İnşa Etmeliyiz

MOSKOVA, 30 Nisan (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'nın sorumlu taraflarından ve emanetçi devletlerinden biri olarak antlaşmanın metnine ve özüne sıkı sıkıya bağlı olduklarını söyledi.

Putin'in, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde çarşamba günü düzenlenen Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması 11. Gözden Geçirme Konferansı'na gönderdiği mesaj, Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Büyükelçisi Andrey İvanoviç Belousov tarafından okundu. Putin, "Mevcut karmaşık uluslararası konjonktürde, nükleer silahlardan arındırılmış bir dünya inşasında daha fazla yol katetmeye yönelik şartların oluşturulması için daha fazla çok taraflı çaba gerektiğine inanıyoruz. Aynı zamanda da hiçbir tarafın güvenliğini tehlikeye atmama ilkesini sıkı sıkıya savunuyoruz" dedi.

Nükleer enerji alanında önde gelen ülkelerden biri olarak, antlaşmaya taraf olan ve bu konuda istekli olan ülkelerle işbirliğini geliştirmeye hazır olduklarını kaydeden Putin, antlaşmadan kaynaklanan yükümlülüklerini özenle yerine getiren ülkelerin, haksız kısıtlamalara maruz kalmaksızın barışçıl nükleer enerjiye erişim hakkına sahip olması gerektiğini ifade etti.

Putin, küresel olarak güvenlikle ilgili zorlukların yaşandığı bir dönemde, nükleer silahlardan arındırılmış bir dünyaya doğru ilerlemede gerekli koşulları yaratmak üzere daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Putin, konferansın verimli geçmesi ve küresel nükleer silahların yayılmasının önlenmesi rejimine katkı sağlaması temennisinde bulundu.

Pazartesi günü başlayan konferans, 22 Mayıs'ta sona erecek.

