Putin'le telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile Zelenski'yi bir araya getirerek barış gayretlerini taçlandırmak istediklerini dile... - Haberler

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Putin'le telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile Zelenski'yi bir araya getirerek barış gayretlerini taçlandırmak istediklerini dile...

AA - İsmail Fidan - Güncel
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Putin'le telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile Zelenski'yi bir araya getirerek barış gayretlerini taçlandırmak istediklerini dile...

Putin'le telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile Zelenski'yi bir araya getirerek barış gayretlerini taçlandırmak istediklerini dile getirdi.

Putin'le telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile Zelenski'yi bir araya getirerek barış gayretlerini taçlandırmak istediklerini dile getirdi.

AA / İsmail Fidan - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Volodimir Zelenskiy, Vladimir Putin, Güncel, Haberler

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