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Putin, Halife Hafter'i Kremlin'de Kabul Etti

Putin, Halife Hafter'i Kremlin'de Kabul Etti
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile Kremlin Sarayı'nda bir görüşme gerçekleştirerek, Hafter'in Kızıl Meydan'daki askeri geçit törenine katılımını değerlendirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'i kabul etti.

Kremlin basın servisinden yapılan açıklamada, Putin'in Hafter'i Kremlin Sarayı'nda kabul ettiği belirtildi.

Görüşmenin içeriğine ilişkin herhangi bir detay verilmeyen açıklamada, üç fotoğraf paylaşıldı.

Moskova'da önceki gün Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ile görüşen Hafter, Kızıl Meydan'da 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla düzenlenen askeri geçit törenine katılmıştı.

Kaynak: AA / Ali Cura - Güncel
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