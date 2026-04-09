Putin, Paskalya Bayramı Nedeniyle Ateşkes İlan Etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ortodoks Paskalya Bayramı vesilesiyle 11 Nisan'dan 12 Nisan'a kadar Ukrayna'da geçici ateşkes ilan etti. Kremlin, tüm cephelerde muharebe faaliyetlerinin durdurulmasını talimatlandırdı.

Açıklamada, Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov ile Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'a gerekli talimatların iletildiği belirtildi. Kremlin ayrıca, birliklerin olası provokasyonlar ve saldırı girişimlerine karşı hazırlıklı olması gerektiğini bildirdi.

Moskova yönetimi, Ukrayna tarafının da Rusya'nın attığı adıma benzer şekilde karşılık vereceğini varsaydığını duyurdu.

Kaynak: ANKA
Burak Deniz dahil 5 şüpheli adli kontrolle serbest

Sabah gözaltına alınan ünlü isimlerle ilgili yeni gelişme
'Uçaklarla kimyasal püskürtme yapıldı' iddialarına yalanlama

Bu görüntülerle ilgili ortalığı karıştıran iddia! Açıklama geldi
'Kanuni Sultan Süleyman' esprisi pahalıya patladı! Komedyen Tuba Ulu gözaltında

"Sultan Süleyman" esprisi pahalıya patladı! Ünlü komedyen gözaltında
Gelecek Partisi'nden istifa eden 35 kişi AK Parti'ye geçti

Hepsi istifa edip AK Parti'ye geçti
Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler kahkaha attı

Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler güldü
'Uçaklarla kimyasal püskürtme yapıldı' iddialarına yalanlama

Bu görüntülerle ilgili ortalığı karıştıran iddia! Açıklama geldi
Töre cinayetinde kan donduran detaylar! 4 çocuktan 3'ünün babası kaynı çıktı

Töre cinayetinde kan donduran detaylar! 3 çocuğun babası kaynı çıktı
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti! Başkanvekili Şahin Biba oldu

Bir büyükşehir belediyesi daha AK Parti'ye geçti