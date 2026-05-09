Pursaklar'da huzurevi sakinleri ve şehit anneleri ziyaret edildi

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde huzurevi sakinleri ve şehit anneleri ziyaret edildi.

Pursaklar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Ertuğrul Çetin, Anneler Günü dolayısıyla Nejla Kızılbağ Huzurevi'nde şehit anneleri ve huzurevi sakinleriyle bir araya geldi.

Pursaklar Kaymakamı Üzeyir Aziz Özeren ile mahalle muhtarlarının da katıldığı ziyarette, huzurevi sakinleriyle sohbet edildi.

Ziyarette annelere çiçek ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Ertuğrul Çetin, annelerin sevgi, fedakarlık, sabır ve merhametin en güzel temsilcileri olduğunu ifade etti.