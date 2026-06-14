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Ekipleri harekete geçiren deniz kıyısındaki eşyalar, profesyonel yüzücünün çıktı

Ekipleri harekete geçiren deniz kıyısındaki eşyalar, profesyonel yüzücünün çıktı
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Samsun'un Atakum ilçesinde deniz kıyısında bulunan kıyafetler, bir kişinin boğulduğu ihbarına neden oldu. Ekiplerin bir saatlik araması sonucu kıyafetlerin denizde yüzen profesyonel yüzücü Hakan B.'ye ait olduğu belirlendi.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde deniz kıyısında kıyafet gören vatandaşın 'bir kişinin boğulmuş olabileceği' yönündeki ihbarı, ekipleri harekete geçirdi. Suda arama yapan ekipler, kıyafetlerin bu sırada denizde yüzen Hakan B.'ye (60) ait olduğunu belirledi. Kıyıya çıkan ve kıyafetlerini alan Hakan B.'nin profesyonel yüzücü olduğu belirtildi.

Olay, saat 19.00 sıralarında Atakum ilçesi Kurupelit Yat Limanı'nda meydana geldi. Sahilde yürüyüş yapan bir kişi, deniz kıyısında kıyafet ve kişisel eşyalar görmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. 'Bir kişinin denizde boğulmuş olabileceği' yönünde gelen ihbar üzerine polis ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, harekete geçti. Denizde ve kıyıda arama çalışması başlatan ekipler, yaklaşık bir saat sonra eşyaların suda yüzen Hakan B.'ye ait olduğunu belirledi. Profesyonel yüzücü olduğu belirlenen Hakan B., kıyıya çıkarak eşyalarını aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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